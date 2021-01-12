Когда можно купаться в проруби? Традиции и приметы на Крещение 2021

Крещение для всех верующих – радостный праздник, но особо его, как правило, ждут девушки, чтобы погадать и узнать, какая судьба им уготована

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Крещение Господне – один из главных праздников, установленных в память о Крещении Иисуса Христа в реке Иордан, православные ежегодно празднуют 19 января.

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На Крещение по традиции освящают воду в церквях и в водоемах, в том числе и в проруби, в которой православные купаются.

Sputnik Грузия рассказывает, когда можно купаться на Крещение в водоемах, в том числе и в проруби, а также о традициях и приметах праздника.

Когда можно купаться в проруби?

Купание на Крещение в освященной воде в проруби или других водоемах – одна из основных традиций.

После водоосвящения в церквях некоторые священнослужители крестным ходом, который называется ходом на Иордан, идут на водоемы и освящают воду на озерах и реках.

Прорубь, сделанную для водоосвящения и купания на Крещение, также называют Иорданью. Искупаться в проруби на Крещение решаются многие, хотя купаться можно только после предварительной подготовки.

Люди верят, что если искупаться в проруби с освященной водой, можно очиститься от всех грехов и стать сильнее духовно.

Но чтобы такой обряд принес пользу мирянам, священнослужители готовятся к нему еще с 18 числа, с Крещенского Сочельника. Для этого священнослужители после праздничной службы идут на водоемы и прорубают в толще льда крест, а затем его освящают.

Вода в проруби после освящения становится целебной, и люди, искупавшись в ней, ощущают прилив физических и духовных сил. Тем, кто не верит в целебные свойства воды, купаться в проруби не следует, так как пользы она им не принесет.

Священнослужители также предупреждают, что в проруби можно купаться только правильно. В частности, купаться сытым и пьяным в крещенской воде нельзя – Господь все равно не пошлет свое благословение, так как чревоугодие и пьянство считается серьезным грехом.

Также перед тем, как искупаться в проруби, надо обязательно сходить в храм и помолиться Богу.

Кстати, женщине грешно купаться в открытом купальнике или нижнем белье. Купаться в проруби ей следует в закрытой рубашке и желательно новой.

Крещенский Сочельник

Накануне великого праздника отмечают Крещенский Сочельник – в церковной традиции его называют Навечерие Крещения Господня или Богоявление.

Сочельник связан с многочисленными церковными и народными традициями, обычаями, приметами и конечно же с гаданиями.

Служба в Сочельник, по церковной традиции, проводится необычная. Сначала литургия, потом – великая вечерня, а по завершению – освящают воду великим чином. Пост в Сочельник строгий – до водосвятия кушать ничего не полагается. После Рождества Христова – это первый постный день.

Водосвятие по традиции проводят и в праздник Крещения после торжественной литургии. В оба дня освящение воды проводят одинаковым чином – его называют Великая агиасма, что в переводе с греческого означает "святыня".

В праздник Крещения Господня поста нет.

Традиции и обычаи

На Крещение с утра по традиции шли в храм к обедне и на водосвятие, а потом устраивали праздничную трапезу, где подавали каши, щедро сдобренные маслом, блины, холодцы, колбасы и запеченную свинину.

На Руси на праздничный стол по традиции подают 12 различных блюд. В некоторых местностях готовили "квадратные" блины, чтобы в доме водились деньги.

Крещение Господне, как и Рождественские Святки, считали семейным праздником, поэтому проводили его в кругу семьи. По приметам, если все поколения одного рода соберутся вместе под крышей одного дома, то весь следующий год большая семья проживет в здравии.

После застолья все присутствующие должны вместе поблагодарить Господа за хлеб насущный, а затем можно "отпускать" рождественские праздники, выпуская из клетки белого голубя.

Женщины, по обычаю, старались до Крещения не ходить за водой, этим занимались мужчины.

На Крещение женщины также обязательно опускали в сосуд со святой водой калину или кораллы и умывались, чтобы щеки были румяными.

Незамужние девушки и женщины на Крещение гадали, пытаясь узнать свою судьбу. Они с утра выходили на дорогу и ждали прохожего. Если первый, кого гадающие видели, был здоровый хозяйственный мужчина, это означало, что скоро они встретят свою судьбу. А ребенок или пожилой человек указывали на то, что в ближайшее время любимого им не встретить.

Приметы

По крещенским приметам в старину пытались узнать, какой будет погода и урожай в наступившем году.

По приметам, если в Крещенскую ночь на небе нет ни одного облачка и отчетливо видны звезды, значит весна будет ранней, а лето и осень – теплыми и дождливыми.

Если Крещение совпадало с полнолунием, значит весна может начаться с сильных паводков и разлива рек.

Безветренная погода и ясное небо – верная примета, что год пройдет без каких-либо неприятных потрясений. Значит можно смело начинать что-то новое – строить дом, открывать свое дело или заводить семью. Если вы будете принимать все эти решения взвешенно, то они точно принесут вам счастье.

Хорошей приметой является большой снежный покров или снегопад – это указывает на то, что до следующего Крещения никаких страшных эпидемий и болезней не предвидится.

Дождь или сильный ветер на Крещение – примета, указывающая, что новый год будет неспокойным как в политическом, так и экономическом плане.

Материал подготовлен на основе открытых источников