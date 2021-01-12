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Вакцинация от коронавируса

Грузия скоро получит вакцину Pfizer – глава Минздрава

© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (612)
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Sputnik Грузия
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По расчетам правительства, первой партии вакцины должно хватить на вакцинацию 20 процентов населения

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Власти Грузии активно работают над тем, чтобы вакцина Pfizer как можно скорее стала доступна для населения, заявила глава Минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы активно сотрудничаем с платформой COVAX, и у нас есть определенный прогресс в направлении того, чтобы в ближайшем будущем в Грузии для населения стала доступна вакцина Pfizer", – заявила Тикарадзе.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, с платформы COVAX Грузия заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек.

"Кроме этого, помимо COVAX, ведутся переговоры дополнительно с другими странами, чтобы быстрее получить те вакцины, которые имеются у европейских стран", – заявила Габуния.

Препарат BNT162b2 от американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной Евросоюзом.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено более 241 600 случаев заражения, скончались 2 820 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (612)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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