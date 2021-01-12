Есть первый доброволец! Депутат Кахадзе готов сделать прививку от коронавируса публично

Грузия ждет первую партию вакцины от COVID-19 уже в ближайшее время, прививки будут сделаны минимум 20 процентам населения страны

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Ладо Кахадзе согласен сделать первую вакцину публично для "неверующих".

Кахадзе призвал публично сделать прививки на первом этапе вакцинации и представителей исполнительной власти, неправительственных организаций и Патриархии.

"Я готов и согласен публично, у всех на виду, сделать первую прививку вакциной, которая у нас появится, не только чтобы показать неверующим, но и для повышения доверия к вакцинации", – сказал Кахадзе.

Грузия уже работает над планом внедрения вакцины от коронавируса, чтобы пройти все те этапы, которые нужны для ее получения

По словам замглавы Минздрава страны Тамар Габуния, нужно пройти целый ряд процедур для того, чтобы страна смогла получить вакцину. Как отметила Габуния, на данный момент Грузия рассматривает возможность ввоза всех трех вакцин Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Все эти вакцины получили авторизацию регулирующих организаций Европы.