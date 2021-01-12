В Аджарии задержаны трое участников акции протеста

Акцию в Хелвачаури устроили родственники и близкие арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия 54-летнего Реваза Шарабидзе

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Трое человек задержаны полицией в Хелвачаури (Аджария) во время акции протеста, сообщает Rustavi 2.

Акцию организовали родственники задержанного накануне 54-летнего Реваза Шарабидзе. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия.

Участники акции попытались перекрыть центральную автомагистраль, после чего правоохранители задержали несколько человек. Их обвиняют в неподчинении требованию сотрудников полиции и мелком хулиганстве.

По данным МВД Грузии, расследование по делу Реваза Шарабидзе ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия".

В свою очередь родственники Шарабидзе уверены в его невиновности и утверждают, что оружие было ему подброшено.