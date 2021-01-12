Коронавирус никуда не уйдет до 2023 года – неутешительный прогноз советника генсека ООН

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса никуда не денется до 2023 года, такой неутешительный прогноз делает советник генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе в прямом включении в Facebook.

Исходя из этого, Пхакадзе советует правительству Грузии разработать долгосрочный план действий и обеспечить соблюдение гражданами регуляций.

"Мы должны взглянуть в глаза правде – коронавирус никуда не денется до 2023 года. А значит, мы должны поставить страну на другие рельсы. Нам нужен долгосрочный план действий. Строгие регуляции по медицинским маскам и социальной дистанции", – сказал Пхакадзе.

По словам профессора, пришло время "сплоченной работы, засучив рукава".

В ходе своего полуторачасового включения Пхакадзе коснулся и вопроса вакцины от коронавируса.

Из девяти вакцин, которые на сегодня считаются перспективными, наиболее надежными Пхакадзе назвал Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Что касается вакцины китайского производства, то профессор просит не забегать вперед и дождаться ее утверждения Всемирной организацией здравоохранения.

При этом советник генсека отмечает, что пока вакцина доступна только "богатым странам, а когда она дойдет до таких стран как Грузии, неизвестно".