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Эпидемия коронавируса - пожилая пара в парке в масках

Коронавирус никуда не уйдет до 2023 года – неутешительный прогноз советника генсека ООН

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (613)
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Георгий Пхакадзе советует правительству Грузии начать разрабатывать долгосрочный план действий и приучать население к неукоснительному соблюдению регуляций

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Пандемия коронавируса никуда не денется до 2023 года, такой неутешительный прогноз делает советник генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе в прямом включении в Facebook.

Исходя из этого, Пхакадзе советует правительству Грузии разработать долгосрочный план действий и обеспечить соблюдение гражданами регуляций.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация
© AP Photo / Manu Fernandez
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"Мы должны взглянуть в глаза правде – коронавирус никуда не денется до 2023 года. А значит, мы должны поставить страну на другие рельсы. Нам нужен долгосрочный план действий. Строгие регуляции по медицинским маскам и социальной дистанции", – сказал Пхакадзе.

По словам профессора, пришло время "сплоченной работы, засучив рукава".

В ходе своего полуторачасового включения Пхакадзе коснулся и вопроса вакцины от коронавируса.

Из девяти вакцин, которые на сегодня считаются перспективными, наиболее надежными Пхакадзе назвал Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Что касается вакцины китайского производства, то профессор просит не забегать вперед и дождаться ее утверждения Всемирной организацией здравоохранения.

При этом советник генсека отмечает, что пока вакцина доступна только "богатым странам, а когда она дойдет до таких стран как Грузии, неизвестно".

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (613)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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