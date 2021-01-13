12:09 13 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9969
  • 100 RUB4.4369
  • USD3.2888
Поиск
Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация

Главный инфекционист Грузии сомневается в ресурсах страны для получения вакцины Pfizer

© AP Photo / Manu Fernandez
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (616)
7701
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0c/250596360.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210113/250599189/Glavnyy-infektsionist-Gruzii-somnevaetsya-v-resursakh-strany-dlya-polucheniya-vaktsiny-Pfizer.html

Речь идет прежде всего об отсутствии специальных холодильников с температурным режимом -80 °C, которые необходимы для хранения вакцины

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе считает, что Грузии будет сложно получить вакцину Pfizer в большом количестве, поскольку ее хранение требует особых ресурсов, которых у страны нет.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация
© AP Photo / Emilio Morenatti
Грузия скоро получит вакцину Pfizer – глава Минздрава

Накануне глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что идет активная работа над тем, чтобы вакцина Pfizer как можно скорее стала доступна для населения страны. Препарат BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной Евросоюзом.

"В Грузию завезут определенное количество вакцины Pfizer. Для вакцинации миллиона и двух миллионов человек логистической базы Грузии не хватит для Pfizer, поскольку нет холодильников такого количества с температурным режимом -80 °C. Будет оптимально, если завезут какое-то количество вакцины Pfizer для вакцинации основных риск-групп", – заявил Церцвадзе.

На данный момент Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины с Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С платформы COVAX Грузия заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (616)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Власти хотят, чтобы люди боялись: что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
"Власти хотят, чтобы люди боялись": что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться