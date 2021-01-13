Главный инфекционист Грузии сомневается в ресурсах страны для получения вакцины Pfizer

Речь идет прежде всего об отсутствии специальных холодильников с температурным режимом -80 °C, которые необходимы для хранения вакцины

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе считает, что Грузии будет сложно получить вакцину Pfizer в большом количестве, поскольку ее хранение требует особых ресурсов, которых у страны нет.

Накануне глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что идет активная работа над тем, чтобы вакцина Pfizer как можно скорее стала доступна для населения страны. Препарат BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной Евросоюзом.

"В Грузию завезут определенное количество вакцины Pfizer. Для вакцинации миллиона и двух миллионов человек логистической базы Грузии не хватит для Pfizer, поскольку нет холодильников такого количества с температурным режимом -80 °C. Будет оптимально, если завезут какое-то количество вакцины Pfizer для вакцинации основных риск-групп", – заявил Церцвадзе.

На данный момент Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины с Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С платформы COVAX Грузия заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек.