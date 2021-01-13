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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1618

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (616)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210113/250599327/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1618.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 26 человек , из ковид-клиник страны выписаны 403 пациента, а с начала пандемии вылечились 227 611

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 618. Скончались 26 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 243 255 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 403 человека, с начала пандемии вылечились 227 611 пациентов. Скончались 2 846.

За сутки сделано 19 438 тестов, в том числе 10 774 на антиген и 8 664 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 496 человек, в стационарах – 3 873, в ковид-гостиницах – 579.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (616)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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