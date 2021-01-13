В кутаисской тюрьме осужденному подтвердили коронавирус

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В пенитенциарном учреждении №2 города Кутаиси из 883 осужденных только одному подтвердился коронавирус в ходе ПЦР-тестирования, об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Грузии.

В рамках интенсивного ПЦР-тестирования 11 января 2021 года было обследовано 883 осужденных, и только одному из них подтвердили коронавирус. Инфицированный переведен в специализированную клинику в гражданском секторе, его состояние стабильное, он находится под наблюдением медперсонала.

Четыре сокамерника зараженного также переведены в карантинную зону, спустя две недели им снова сделают тест.

"Что касается сотрудников учреждения, напоминаем, что на рабочем месте они оснащены средствами индивидуальной защиты и раз в неделю проходят ПЦР-тестирование, а раз в 72 часа проверяются экспресс-тестом на антиген. Кроме того, сотрудники учреждения проходят тестирование ПЦР перед приходом в учреждение", – говорится в сообщении.

Специальная пенитенциарная служба продолжает интенсивное тестирование заключенных, которое будет проводиться каждые две недели во всех учреждениях. Также в сообщении отмечается, что, несмотря на выявление единичных случаев заражения вирусом, ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем.