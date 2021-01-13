15:06 13 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9969
  • 100 RUB4.4369
  • USD3.2888
Поиск
Тюрьма

В кутаисской тюрьме осужденному подтвердили коронавирус

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210113/250599392/V-kutaisskoy-tyurme-osuzhdennomu-podtverdili-koronavirus.html

Специальная пенитенциарная служба Грузии держит ситуацию с коронавирусом в местах заключения под полным контролем

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В пенитенциарном учреждении №2 города Кутаиси из 883 осужденных только одному подтвердился коронавирус в ходе ПЦР-тестирования, об этом сообщает специальная пенитенциарная служба Грузии.

Эпидемия коронавируса - пожилая пара в парке в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Коронавирус никуда не уйдет до 2023 года – неутешительный прогноз советника генсека ООН

В рамках интенсивного ПЦР-тестирования 11 января 2021 года было обследовано 883 осужденных, и только одному из них подтвердили коронавирус. Инфицированный переведен в специализированную клинику в гражданском секторе, его состояние стабильное, он находится под наблюдением медперсонала.

Четыре сокамерника зараженного также переведены в карантинную зону, спустя две недели им снова сделают тест.

"Что касается сотрудников учреждения, напоминаем, что на рабочем месте они оснащены средствами индивидуальной защиты и раз в неделю проходят ПЦР-тестирование, а раз в 72 часа проверяются экспресс-тестом на антиген. Кроме того, сотрудники учреждения проходят тестирование ПЦР перед приходом в учреждение", – говорится в сообщении.

Специальная пенитенциарная служба продолжает интенсивное тестирование заключенных, которое будет проводиться каждые две недели во всех учреждениях. Также в сообщении отмечается, что, несмотря на выявление единичных случаев заражения вирусом, ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
Теги:
Тюрьма, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Пандемия и регуляции - каким транспортом пользуются тбилисцы
Пандемия и ограничения: каким транспортом пользуются тбилисцы - фото
Власти хотят, чтобы люди боялись: что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
"Власти хотят, чтобы люди боялись": что заявил задержанный в Латвии Владимир Линдерман
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться