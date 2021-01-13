COVID-география Грузии – горячими эпидточками по-прежнему остаются Тбилиси и Имерети

К этому времени в стране 816 тяжелых пациентов, более 200 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделали 19 438 тестов, из них 10 774 на антиген и 8 664 – ПЦР, и выявили 1 618 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.

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Таким образом, с начала пандемии в стране выявили 243 255 случаев коронавируса. За сутки в стране от коронавируса выздоровели 403 пациента, а с начала пандемии – 227 611. За сутки в стране из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 26 человек. С начала пандемии жертвами вируса стали 2 846 пациентов.

Из 1 618 случаев, выявленных за сутки в Грузии, на Тбилиси приходится 750, на Аджарию – 94, Имерети – 234, Квемо Картли – 94, Шида Картли – 103, Самегрело - Земо Сванети – 126, Кахети – 102, Мцхета-Мтианети – 44, Самцхе-Джавахети – 29, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – семь.

На данный момент в Грузии 12 772 активных случаев коронавируса. 3 873 пациента лечатся в клиниках страны, из них в Тбилиси – 1 788, Аджарии – 350, Имерети – 768.

К этому времени в стране 816 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси 370, Аджарии – 68, Имерети – 189. К аппарату искусственного дыхания подключены 242 пациента. Из них в Тбилиси – 162, Аджарии – 7, Имерети – 26. 579 человек находятся в ковид-гостиницах, в том числе в Тбилиси – 218, Аджарии – 295, Имерети – 27. 8 320 пациентов лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 496 человек. Из них 243 – в Тбилиси, 55 – Аджарии, 7 – Имерети. В самоизоляции находятся 22 797 человек, из них в Тбилиси – 12 989, Аджарии – 2 166, Имерети – 2 349.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.