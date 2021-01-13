Все услуги Агентства обслуживания МВД Грузии станут доступны с 1 февраля

Вместе с тем агентство ограничивает визиты граждан и предлагает им для получения нужной справки пользоваться системой электронных заявок

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Все сервисы Агентства обслуживания министерства внутренних дел Грузии, которые ограничены с целью предотвращения распространения коронавируса в стране, будут доступны для граждан с 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 февраля граждане смогут сдавать теоретические и практические экзамены для получения прав на вождение. До 1 февраля остановлены процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия и осмотр механических транспортных средств за пределами структурной единицы агентства (помимо зоны таможенного склада и территории официальных представителей компании-производителей). Также временно приостановлена работа ресурс-центров в Ахалкалаки и Амбролаури.

На данный момент Агентство обслуживания МВД Грузии продолжает работу в следующем режиме: граждане могут обратиться к ведомству за процедурами растаможивания транспортных средств, реэкспорта и регистрации процедур только в понедельник, среду, пятницу и субботу.

Для того, чтобы получить нужную справку из агентства, граждане должны сделать соответствующую заявку в электронном виде, через сайт sa.gov.ge.

Готовый документ будет выдан в тех структурных единицах агентства, которые указаны при заполнении заявки. Получить документ можно будет в понедельник, среду, пятницу и субботу.

Агентство обслуживания призывает граждан обращаться к сервис-центрам ведомства только в неотложных случаях. А в случае необходимости прийти в масках без сопровождающих лиц.