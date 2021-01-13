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Трафик - автомобильные пробки на улицах столицы Грузии

Все услуги Агентства обслуживания МВД Грузии станут доступны с 1 февраля

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
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Вместе с тем агентство ограничивает визиты граждан и предлагает им для получения нужной справки пользоваться системой электронных заявок

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Все сервисы Агентства обслуживания министерства внутренних дел Грузии, которые ограничены с целью предотвращения распространения коронавируса в стране, будут доступны для граждан с 1 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Уличная торговля в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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С 1 февраля граждане смогут сдавать теоретические и практические экзамены для получения прав на вождение. До 1 февраля остановлены процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия и осмотр механических транспортных средств за пределами структурной единицы агентства (помимо зоны таможенного склада и территории официальных представителей компании-производителей). Также временно приостановлена работа ресурс-центров в Ахалкалаки и Амбролаури.

На данный момент Агентство обслуживания МВД Грузии продолжает работу в следующем режиме: граждане могут обратиться к ведомству за процедурами растаможивания транспортных средств, реэкспорта и регистрации процедур только в понедельник, среду, пятницу и субботу.

Для того, чтобы получить нужную справку из агентства, граждане должны сделать соответствующую заявку в электронном виде, через сайт sa.gov.ge.

Готовый документ будет выдан в тех структурных единицах агентства, которые указаны при заполнении заявки. Получить документ можно будет в понедельник, среду, пятницу и субботу.

Агентство обслуживания призывает граждан обращаться к сервис-центрам ведомства только в неотложных случаях. А в случае необходимости прийти в масках без сопровождающих лиц.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Агентство обслуживания МВД Грузии, Грузия


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