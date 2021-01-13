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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Ковид-нарушения в Грузии – статистика МВД за сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210113/250600311/Kovid-narusheniya-v-Gruzii---statistika-MVD-za-sutki.html

Чаще всего полиции приходится сталкиваться с нарушениями масочного режима, они составляют 87 процентов всех выявленных случаев

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 1 195 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, число нарушений в январе составило 4 513, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Машина патрульной полиции в курортном городе Батуми
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
В Батуми ковид-инфицированного "взяли" прямо на улице

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января, МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

По данным ведомства, 87% всех выявленных нарушений связано с нарушением масочного режима. Всего полиция выявила 1 050 подобных случаев и это самый высокий показатель в стране за этот год. Всего же сначала года за отсутствие масок было оштрафовано 3 963 человека. Штраф составляет 20 лари (около шести долларов).

Также полиция следит и за соблюдением запрета на передвижение в период с 21:00 до 05:00. За последние сутки полиция в ночные часы поймала 145 нарушителей. В январе было зафиксировано 550 таких случаев.

Штраф за нарушение ограничения на передвижение в ночное время составляет 2 000 лари (600 долларов).

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия


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