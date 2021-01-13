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Автобусная остановка

Работа общественного транспорта в Грузии под вопросом: подробности о регуляциях

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
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Эпидемиологическая ситуация в стране все еще остается сложной, и правительство проявляет крайнюю осторожность, чтобы не терять контроль над ситуацией, ослабляя действующие ограничения

ТБИЛИСИ, 13 янв - Sputnik. Возобновление работы общественного транспорта с 1 февраля может быть отложено, заявила глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Уличная торговля в столице Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вещевые и строительные рынки в Грузии планируют возобновить работу с 1 февраля

Правительство воздерживается давать разрешение на возобновление работы общественного транспорта в больших городах до 1 февраля. На эту дату перенесено и открытие вещевых рынков и магазинов.

"С 1 февраля откроются магазины и моллы, после чего у нас будет диалог с другим бизнесом. Конкретно когда начнет работу транспорт и какая сфера откроется в будущем, мы будем обсуждать в конце января, когда у нас будет больше ясности, чтобы решить, какая сфера откроется следующей. Однако будут открыты не все сферы", – сказала Тикарадзе.

Также министр отметила, что на данном этапе под вопросом и возобновления учебного процесса в школах.

"На данный момент показатели распространения инфекции не дают нам возможность сказать, когда откроются школы. Но как только появится такая возможность, министерство образования готово обеспечить все меры безопасности", – сказал Тикарадзе.

Несмотря на заключение эпидемиологов о прохождении пика второй волны коронавируса, в Грузии анонсируется новая третья волна инфицирования на вторую половину февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (621)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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