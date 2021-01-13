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Акция протеста студентов и Движения для народа в защиту прав учащихся 13 января 2021 года

Хотим учиться! – студенты требуют сократить плату за учебу и восстановить им статус

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (519)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210113/250601435/Khotim-uchitsya---studenty-trebuyut-sokratit-platu-za-uchebu-i-vosstanovit-im-status.html

Акцию студентов перед парламентом Грузии поддержала лидер движения "Для народа" Анна Долидзе. Она же создала петицию в их поддержку, которую уже подписали более десяти тысяч студентов

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Студенты, которым приостановили статус из-за задолженности за учебу, вместе с лидером движения "Для народа" Анной Долидзе устроили акцию-перформанс перед зданием парламента Грузии.

На акцию пришли и их сверстники, чтобы поддержать тех, кого могут отчислить из вузов за неуплату.

Акция лекторов и студентов Грузинского технического университета
Sputnik, Levan Avlabreli
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По словам Анны Долидзе, число студентов, лишенных статуса из-за финансового кризиса, находится на рекордно высоком уровне. Этот вопрос она назвала "серьезной социальной проблемой", так как каждый второй студент страны остается без образования из-за финансовых трудностей.

"Месяц назад я обратилась в парламент, в частности, в комитет по образованию с законодательным предложением решить эту социальную проблему за счет сокращения платы за учебу вдвое для 76 тысяч студентов. К сожалению, "обитатели" этого здания оказались глухи. Ответа на наше обращение мы пока не получали", – сказала Долидзе.

Она еще раз потребовала созвать заседание комитета по образованию 18 января и провести его в открытом режиме, чтобы на нем могли присутствовать и участвовать в дискуссии преподаватели и студенты.

Студенты вместе с Анной Долидзе и "Центром прогресса" проводили акции протеста уже несколько раз. Протестующие обращались в парламентский комитет по образованию, науке и культуре с законодательной инициативой. Также Долидзе создала петицию, которую уже подписали 10 тысяч человек, выдвинув два требования – восстановить статус студентов, отстраненных из-за финансовых проблем, и двое снизить плату за обучение.

Темы:
Образование в Грузии (519)
Теги:
Акция, Студенты, Грузия


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