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Медицинские работники в реанимационном отделении

Третья волна коронавируса в Грузии ожидается во второй половине февраля

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (622)
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Готовясь к ней, Минздрав страны намерен использовать не только свой накопленный опыт борьбы с пандемией, но и обратиться к мировой практике

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Третья волна коронавирусной инфекции в Грузии, предположительно, ожидается во второй половине февраля, заявила на брифинге глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

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"Когда мир говорит о неизбежности третьей волны, Грузия не может быть исключением. Для того, чтобы быть готовой к ней, мы должны использовать опыт, существующий в мире", – заявила Тикарадзе, добавив, что страна должна быть готова и к управлению третьей фазой, чтобы распространение инфекции было минимальным.

По словам Тикарадзе, на данный момент в Грузии наблюдается определенная стабилизация в распространении вируса. На этом этапе в клиниках Грузии 2 972 свободных места. В день происходит госпитализация около 200 человек.

Сотрудники одной из лабораторий столицы Грузии
photo: Government of Georgia / FB
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Глава Минздрава отметила, что в плане сдерживания и контроля распространения инфекции процессы в Грузии оказались успешными. На это указывают и международные оценки.

Замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе считает, что все указывает на то, что население встретило новогодние праздники максимально сдержанно и нет драматичного роста случаев коронавируса.

"Вспомните сентябрь, когда мы поднялись до 1,8 тысячи случаев, что творилось. Сейчас мы спустились до 1,8 тысячи и радуемся. Все относительно, но сейчас мы не хотим вернуться к 5 тысячам случаев. Само собой, 1,6-1,8 тысячи – это не то количество, которое может нас успокоить, но все отрыть и вернуться к пяти тысячам в день мы не можем", – заявил Имнадзе.

Имнадзе отметил, что впервые в течение последних месяцев, положительные результаты от тестирования на коронавирус спустились

 с 10 до 8%.

В Грузии с начала пандемии выявлено более 243 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 227 тысяч пациентов, скончались 2 846 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (622)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Минздрав Грузии, Грузия


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