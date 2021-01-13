На COVID-19 протестированы священнослужители и водители такси - показатель меньше 1%

Помимо таксистов и священнослужителей, тестирование прошли и торговцы рынков. И здесь уровень инфицирования составил меньше одного процента

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Тестирование священнослужителей и водителей такси показало, что уровень инфицирования среди данного контингента населения составляет меньше 1%, заявил на брифинге замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, к этому времени, тестирование на коронавирус прошли более шести тысяч водителей такси и количество положительных ответов составило всего 0,7%. Также меньше 1% положительных тестов оказалось у представителей разных религиозных конфессии. На коронавирус тест сдали более двух тысяч священнослужителей.

Возросло и тестирование торговцев рынков, было проведено четыре тысячи тестов, и в этом случае показатель положительных ответов меньше 1%.

В Грузии за минувшие сутки сделали 19 438 тестов, из них 10 774 на антиген и 8 664 — ПЦР и выявили 1 618 новых случаев инфицирования.

С начала пандемии в стране зафиксировано более 243 тысячи случаев коронавируса, выздоровели более 227 тысяч, скончались 2 846 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.