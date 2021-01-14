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Высоковольтная линия электропередач ЛЭП

Власти Грузии помогут бизнесу с тарифом на свет: кто попадет в программу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210114/250604725/Vlasti-Gruzii-pomogut-biznesu-s-tarifom-na-svet-kto-popadet-v-programmu.html

Под субсидию попадут такие отрасли, как производство сахара, специй, диетических продуктов и кормов для животных

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Правительство Грузии утвердило программу субсидирования тарифа на электроэнергию для предприятий, и теперь часть отраслей будет платить за свет по меньшей цене.

С 1 января для бизнеса в Грузии увеличился тариф на электроэнергию в среднем на 11-12 тетри за киловатт. Из-за чего эксперты прогнозировали рост цен на определенные продукты местного производства.

Светильник в комнате
© CC0 / Pixabay
В Грузии увеличился тариф на электроэнергию

Согласно постановлению правительства, обнародованному на сайте "Законодательного вестника Грузии", государство покроет половину разницы между тарифами на 2020 и 2021 годы для 20 отраслей.

Среди подлежащих субсидии производств – выпечка хлеба, переработка мяса, овощей, рыбы, производство растительного масла, молочных продуктов, крахмалов, макаронных изделий, сухарей и печений.

Так под субсидию попадут такие отрасли, как производство сахара, специй, диетических продуктов и кормов для животных.

Для получения субсидии компании до 27 января должны успеть заполнить заявку на специальном правительственном сайте.

Помимо бизнеса государство финансирует и разницу в тарифе для обычных граждан. Правда, в этом случае в программу субсидирования попадут те, кто потребляет менее 300 киловатт в месяц.

Повышение тарифов на электроэнергию было вызвано пандемией коронавируса и вызванного ей экономического кризиса.



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