13:04 14 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0077
  • 100 RUB4.4545
  • USD3.2909
Поиск
Эпидемия коронавируса - ограничения во время пандемии. Закрытые магазины

Главный инфекционист Грузии ответил на самые актуальные вопросы о COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (624)
58902
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0c/250597551.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210114/250607472/Glavnyy-infektsionist-Gruzii-otvetil-na-samye-aktualnye-voprosy-o-COVID-19.html

Тенгиз Церцвадзе ответил на вопросы журналистов о том, кто и когда сможет привиться от коронавируса в Грузии, циркулирует ли в стране новый штамм и стоит ли снимать "коронавирусные" ограничения

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Долгожданная вакцина против коронавируса появится в Грузии примерно через месяц – в страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer, сообщил журналистам глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Медик в клинико-диагностической лаборатории
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
Минздрав Грузии категорически против использования китайской вакцины от коронавируса

Препарат BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной Евросоюзом. Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины с Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С платформы COVAX Грузия заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек. Страна уже заплатила четыре миллиона долларов. Всего на процесс закупки предусмотрено 17 миллионов долларов.

"Будет завезено несколько десятков тысяч доз, так как этой вакцины вообще очень мало на мировом рынке и достать ее сложно. Также ей нужны особые условия хранения. Создать такие условия Грузия может для нескольких десятков тысяч доз – для 100-200 тысяч. Даже если нам предложат миллион доз вакцины – логистика будет невозможна. Холодильники с минус 80 градусами в Грузии есть лишь в трех городах", – пояснил Церцвадзе.

На первом этапе вакцинировать будут медработников и людей высоких риск-групп, старше определенного возраста.

По словам инфекциониста, основное количество вакцины прибудет в Грузию в марте, но какого производства, пока неизвестно. Идеальным вариантом для Грузии Церцвадзе считает британскую вакцину AstraZeneca. Ее преимущество в условиях хранения при нормальной температуре холодильника от +2 до +8 градусов.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Алексей Дружинин
Путин поручил вакцинировать всех россиян от коронавируса

В стадии разработки в мире  в настоящее время несколько десятков вакцин. Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V".  В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре 2020 года. К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в Аргентине, Беларуси, Палестине, Сербии, Боливии и Алжире. Переговоры о поставках в Грузию не ведутся. 

Регуляции должны быть строже

Грузия борется со второй волной коронавируса. В стране действуют ограничения, которые в том числе касаются работы общественного транспорта и передвижения в ночное время суток. Специалисты считают, что ковид-ограничения следует продлить или ужесточить контроль за исполнением правил безопасности, чтобы избежать третьей волны, которая ожидается в стране во второй половине февраля.

"Параллельно со снятием ограничений регуляции и контроль над ними должны быть ужесточены. Это способ избежать третьей волны или сократить распространение", – заявил Церцвадзе.

Также Церцвадзе рассеял сомнения и по поводу распространения в стране нового штамма COVID-19. Новый штамм был зафиксирован в начале января у 50-летнего человека, въехавшего на территорию Грузии из другой страны.

Эпидемия коронавируса - девушка в маске одевает защитную маску на памятник Рональду Рейгану
© Sputnik / STRINGER
Третья волна коронавируса в Грузии ожидается во второй половине февраля

"Новый штамм подтвержден у одного пациента в стране, другого мы не знаем, продолжаются контрольные исследования. Никто не может протестировать всех пациентов на новый штамм, потому что это сложный метод. Во всем мире проверяют выборочным методом или у кого история путешествий за рубежом. У нас пока что больше одного случая не фиксировалось", – отметил инфекционист.

Кроме того, Церцвадзе сообщил, что в стране случаи повторного инфицирования коронавирусом пока что не подтверждены.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

С начала пандемии в стране выявили 243 255 случаев инфицирования, выздоровели 227 611, жертвами вируса стали 2 846 пациентов.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (624)

По теме

Минздрав Грузии категорически против использования китайской вакцины от коронавируса
Путин поручил вакцинировать всех россиян от коронавируса
Коронавирус обрушил продажи смартфонов в 2020 году
Коронавирус никуда не уйдет до 2023 года – неутешительный прогноз советника генсека ООН


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
Мировые достопримечательности в Тбилиси: необычные украшения - фото
Как бабушка отправила в нокаут болезнь Паркинсона - видео
Как бабушка отправила в нокаут болезнь Паркинсона - видео
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
Больше миллиарда лари – как распределят бюджет мэрии Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться