Главный инфекционист Грузии ответил на самые актуальные вопросы о COVID-19

Тенгиз Церцвадзе ответил на вопросы журналистов о том, кто и когда сможет привиться от коронавируса в Грузии, циркулирует ли в стране новый штамм и стоит ли снимать "коронавирусные" ограничения

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Долгожданная вакцина против коронавируса появится в Грузии примерно через месяц – в страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer, сообщил журналистам глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Препарат BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech стал первой вакциной от COVID-19, одобренной Евросоюзом. Грузия ведет активные переговоры для закупки вакцины с Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С платформы COVAX Грузия заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек. Страна уже заплатила четыре миллиона долларов. Всего на процесс закупки предусмотрено 17 миллионов долларов.

"Будет завезено несколько десятков тысяч доз, так как этой вакцины вообще очень мало на мировом рынке и достать ее сложно. Также ей нужны особые условия хранения. Создать такие условия Грузия может для нескольких десятков тысяч доз – для 100-200 тысяч. Даже если нам предложат миллион доз вакцины – логистика будет невозможна. Холодильники с минус 80 градусами в Грузии есть лишь в трех городах", – пояснил Церцвадзе.

На первом этапе вакцинировать будут медработников и людей высоких риск-групп, старше определенного возраста.

По словам инфекциониста, основное количество вакцины прибудет в Грузию в марте, но какого производства, пока неизвестно. Идеальным вариантом для Грузии Церцвадзе считает британскую вакцину AstraZeneca. Ее преимущество в условиях хранения при нормальной температуре холодильника от +2 до +8 градусов.

В стадии разработки в мире в настоящее время несколько десятков вакцин. Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в России в августе 2020 года. Препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, получил название "Спутник V". В России вакцинация "Спутником V" началась в декабре 2020 года. К этому времени препарат уже зарегистрировали и одобрили в Аргентине, Беларуси, Палестине, Сербии, Боливии и Алжире. Переговоры о поставках в Грузию не ведутся.

Регуляции должны быть строже

Грузия борется со второй волной коронавируса. В стране действуют ограничения, которые в том числе касаются работы общественного транспорта и передвижения в ночное время суток. Специалисты считают, что ковид-ограничения следует продлить или ужесточить контроль за исполнением правил безопасности, чтобы избежать третьей волны, которая ожидается в стране во второй половине февраля.

"Параллельно со снятием ограничений регуляции и контроль над ними должны быть ужесточены. Это способ избежать третьей волны или сократить распространение", – заявил Церцвадзе.

Также Церцвадзе рассеял сомнения и по поводу распространения в стране нового штамма COVID-19. Новый штамм был зафиксирован в начале января у 50-летнего человека, въехавшего на территорию Грузии из другой страны.

"Новый штамм подтвержден у одного пациента в стране, другого мы не знаем, продолжаются контрольные исследования. Никто не может протестировать всех пациентов на новый штамм, потому что это сложный метод. Во всем мире проверяют выборочным методом или у кого история путешествий за рубежом. У нас пока что больше одного случая не фиксировалось", – отметил инфекционист.

Кроме того, Церцвадзе сообщил, что в стране случаи повторного инфицирования коронавирусом пока что не подтверждены.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.

С начала пандемии в стране выявили 243 255 случаев инфицирования, выздоровели 227 611, жертвами вируса стали 2 846 пациентов.