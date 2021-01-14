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Эпидемия коронавируса - женщина в маске со смартфоном идет по улице

В Грузии за сутки выявили 1357 случаев заражения коронавирусом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (624)
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Sputnik Грузия
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За последние сутки от коронавируса скончался 21 человек, из ковид-клиник страны выписаны 748 пациентов

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 357. Скончался 21 человек.

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© AP Photo / Sakchai Lalit
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По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 244 612 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 748 человек, с начала пандемии вылечились 228 359 пациентов. Скончались 2 867. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 15 891 тест: 8 767 – на антиген и 7 124 – ПЦР-тестов.

В карантине в настоящее время находятся 469 человек, в стационарах – 3 780, в ковид-гостиницах – 638.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (624)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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