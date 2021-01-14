Ковид-география Грузии: где больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15 891тест на коронавирус и выявили 1 357 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в четверг.
Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 561 за сутки. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|112
|Имерети
|196
|Квемо Картли
|69
|Шида Картли
|111
|Гурия
|18
|Самегрело - Земо Сванети
|131
|Кахети
|84
|Мцхета-Мтианети
|41
|Самцхе-Джавахети
|26
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|8
На данный момент в Грузии 13 360 активных случаев коронавируса, из них 3 780 лечатся в больницах, 638 человек находятся в ковид-гостиницах, а 8 942 пациента лечатся дома.
Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 808, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 240 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.