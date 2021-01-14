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Ковид-география Грузии: где больше инфицированных

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (625)
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Sputnik Грузия
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Большая часть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 15 891тест на коронавирус и выявили 1 357 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в четверг.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 561 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев
 Аджария  112
 Имерети  196
 Квемо Картли   69
 Шида Картли  111
 Гурия   18
 Самегрело - Земо Сванети  131
 Кахети  84
 Мцхета-Мтианети  41
 Самцхе-Джавахети  26
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  8

На данный момент в Грузии 13 360 активных случаев коронавируса, из них 3 780 лечатся в больницах, 638 человек находятся в ковид-гостиницах, а 8 942 пациента лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 808, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 240 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных достигает 250 тысяч.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (625)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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