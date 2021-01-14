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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице на пешеходном переходе

Сколько человек в Грузии заразились новым штаммом коронавируса?

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Sputnik Грузия
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Так называемый "британский штамм" коронавирусной инфекции выявлен у 50-летней женщины

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В Грузии пока фиксируется лишь один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, сообщил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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По его словам, в этом направлении исследования продолжаются, однако по последним данным, в стране фиксируется только один такой случай. Так называемый "британский штамм" был выявлен у 50-летней женщины.

"Новый штамм в Грузии пока подтвердился в отношении одного единственного пациента. Насколько он распространился – не знаем, идут исследования. Всех пациентов на тот новый штамм никто не сможет проверить, очень сложный метод. Исследуют выборочно, например, каждого десятого, сотого, или тех, кто имеет историю путешествия за границей", – сказал Церцвадзе журналистам.

В целом, Церцвадзе оценивает эпидположение страны как стабильное, что, по его словам, является заслугой ограничительных мероприятий.

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.



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