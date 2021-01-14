Главный эпидемиолог Грузии поборол коронавирус

69-летний специалист переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме и лечился в домашних условиях

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе поборол коронавирусную инфекцию и уже вернулся к работе, информацию подтверждают в пресс-службе центра.

Коронавирус у Гамкрелидзе выявили перед Новым годом 29 декабря. Он перешел в самоизоляцию и лечился дома. У него не было ярко выраженных симптомов, характерных коронавирусной инфекции.

Гамкрелидзе заразился от инфицированного коронавирусом пациента, с которым имел контакт.

До этого коронавирусом переболел главный инфекционист страны, директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.