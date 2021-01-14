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Фейерверки и салюты над столицей Грузии в новогоднюю ночь

Опасная пиротехника: в ночь на 14 января в Тбилиси пострадали шесть человек

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Новый год 2021 (50)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210114/250609809/Opasnaya-pirotekhnika-v-noch-na-14-yanvarya-v-Tbilisi-postradali-shest-chelovek.html

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В ночь на Старый Новый Год в Тбилиси от пиротехники пострадали шесть человек, в том числе дети, сообщил руководитель ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе.

По его словам, пациенты получили повреждения, в основном, в области правой кисти руки и лица.

"Вчера у нас было четыре пациента, сегодня пришли еще двое. Четыре ребенка и двое взрослых", – заявил Кашибадзе.

Серьезных случаев и повреждений не зафиксировано, отметил Кашибадзе.

В Грузии в новогоднюю ночь госпитализировали 36 человек, которые получили повреждения от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызывали 51 раз. Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось 9 пациентам.

Темы:
Новый год 2021 (50)
Теги:
Новый год


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