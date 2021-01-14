Опасная пиротехника: в ночь на 14 января в Тбилиси пострадали шесть человек

Как и во многих странах мира, встречать Новый год в Грузии принято в сопровождении праздничных салютов

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. В ночь на Старый Новый Год в Тбилиси от пиротехники пострадали шесть человек, в том числе дети, сообщил руководитель ожогового центра Тбилиси Гуга Кашибадзе.

По его словам, пациенты получили повреждения, в основном, в области правой кисти руки и лица.

"Вчера у нас было четыре пациента, сегодня пришли еще двое. Четыре ребенка и двое взрослых", – заявил Кашибадзе.

Серьезных случаев и повреждений не зафиксировано, отметил Кашибадзе.

В Грузии в новогоднюю ночь госпитализировали 36 человек, которые получили повреждения от использования пиротехники. Всего за сутки (в период с 31 декабря 2020 года по 1 января 2021 года) бригады скорой помощи вызывали 51 раз. Только в Тбилиси от пиротехники пострадали 36 человек, из них 27 были госпитализированы. Что касается регионов, то там пострадали 15 человек, из них госпитализация понадобилось 9 пациентам.