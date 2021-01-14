Грузинские эпидемиологи против смягчения ограничений

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии может ухудшиться, если в власти смягчат ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Ковид-ограничения в Грузии продлены до 1 февраля>>

С 1 февраля в Грузии намечается смягчение ограничений, планируется открытие рынков и торговых центров. Специалисты считают, что страна должна довести ежедневное количество новых случаев до минимума и только потом, в случае соблюдения правил, открыть экономику.

"Всего каких-то два месяца назад в стране была очень плохая ситуация, но мы выдержали это и перенесли. Думаю, что никто не хочет, чтобы подобное повторилось", - сказал Имнадзе в эфире TV Pirveli.

В последнее время в Грузии фиксируется около 1,6 тысячи случаев заражения за сутки, если ограничения будут сняты, эта цифра вновь поднимется до 5 тысяч, предупредил специалист.

Ранее с заявлением о необходимости ужесточения правил и контроля их исполнения выступил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Он уверен, что именно это является возможностью избежать третьей волны коронавируса в стране. Церцвадзе считает, что после снятия ограничений обязательно должен быть ужесточен контроль над исполнением правил.

Что касается вакцины, то люди, которые не относятся к риск-группе и для которых коронавирус не является жизненно опасным заболеванием, смогут вакцинироваться летом или в начале осени. В первую очередь, вакцину будут делать медперсоналу и пожилым.