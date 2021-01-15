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Легковые автомобили на дороге

Ситуация на дорогах Грузии: в направлении Армении действуют ограничения

courtesy by Roads Department of Georgia
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (431)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210115/250615234/Situatsiya-na-dorogakh-Gruzii-v-napravlenii-Armenii-deystvuyut-ogranicheniya-.html

Автомобили с прицепом не смогут воспользоваться дорогой, ведущей к грузино-армянской границе

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В связи с ухудшением погодных условий на дороге Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, введены ограничения, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.

Очистка участка дороги Зугдиди - Джвари - Местия от снега и камнепада
photo: The Roads Department of Georgia / FB
Из-за угрозы схода лавины закрыта дорога в высокогорную Сванети

Из-за сложных метеорологических условий (сильный ветер, снег и плохая видимость), на 90-112 километре указанной дороги запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов, чья вместимость более 30 мест. Для остальных автомобилей движение свободно.

На остальной части дороги движение свободно.

Из-за интенсивного снега такие же ограничения действуют на перевале Накерала, расположенном на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (регион Имерети).

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (431)


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