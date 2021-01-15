Ситуация на дорогах Грузии: в направлении Армении действуют ограничения

Автомобили с прицепом не смогут воспользоваться дорогой, ведущей к грузино-армянской границе

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В связи с ухудшением погодных условий на дороге Ахалцихе-Ниноцминда, ведущей к границе с Арменией, введены ограничения, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.

Из-за сложных метеорологических условий (сильный ветер, снег и плохая видимость), на 90-112 километре указанной дороги запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов, чья вместимость более 30 мест. Для остальных автомобилей движение свободно.

На остальной части дороги движение свободно.

Из-за интенсивного снега такие же ограничения действуют на перевале Накерала, расположенном на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (регион Имерети).