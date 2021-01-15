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Онлайн-школа. Дистанционное обучение

Учеба в крупных городах Грузии возобновится 18 января

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (520)
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Министерство образования будет систематически контролировать выполнение всех мер безопасности в учебных заведениях

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. В крупных городах Грузии учебный процесс возобновится с 18 января в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба Минобразования страны.

Речь идет об общеобразовательных учреждениях Тбилиси, Рустави, Поти, Марнеули, Гардабани, Зугдиди, Зестафони, Телави, Кутаиси и Гори. В Аджарии школы и ВУЗы также продолжат работу в дистанционном режиме. В остальных городах и районах страны дети смогут посещать школу.

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Школы, где учебный процесс возобновится в привычном режиме, министерство образования обеспечит всем необходимым для соблюдения мер безопасности: медицинскими масками, бесконтактными термометрами, дезбарьерами и дезинфекционными средствами.

Кроме того, если в школах будут выявлены случаи коронавируса, будет задействован проверенный в первом семестре метод точечных ограничений. Министерство образования будет систематически контролировать выполнение всех мер безопасности.

Это надолго
© photo: Sputnik
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С возобновлением учебного процесса в Грузии продолжится вещание "Телешколы" – совместного образовательного проекта Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии и Первого канала Грузии.

Кроме того, по инициативе правительства Грузии, министерство образования подписало соглашение о сотрудничестве с тремя грузинскими операторами мобильной связи – Silknet JSC, MagtiCom Ltd и Vion Georgia Ltd. (бренд Beeline). На основании этого соглашения ученики государственных и частных школ, а также учителя будут пользоваться льготным пакетом мобильного Интернета до конца июня.

Интернет-провайдеры будут предлагать ученикам и учителям пакет мобильного Интернета объемом 20 ГБ за 10 лари (около 3 долларов США), что в 2,5 раза меньше стандартной стоимости. По мнению отраслевых экспертов, 20 ГБ достаточно на один месяц для посещения онлайн-уроков и поиска необходимых ресурсов в Сети.

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Образование в Грузии (520)


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