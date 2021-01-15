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Храм Пресвятой Богородицы, построенный в 1896 году

Межконфессиональный конфликт на западе Грузии урегулирован

© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210115/250620942/Mezhkonfessionalnyy-konflikt-na-zapade-Gruzii-uregulirovan.html

Происшедшее было провокацией и жители села должны продолжать жить вместе, как обычно, заявили участники встречи

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В селе Букнари на западе Грузии прошла встреча представителей мусульманской общины, христиан и правительства, в ходе которой, по словам участников, между сторонами была достигнута договоренность.

Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в деревне прошел слух, что в Букнари собираются построить мечеть, что вызывало недовольство жителей-христиан.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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Участники встречи отметили, что происшедшее было провокацией, им нечего делить и они должны продолжать жить вместе, как обычно.

"Представители сторон обнялись, обменялись рукопожатием, что было знаменательно для любого региона Грузии. Это достижение нашей истории, и частью нашей культуры является то, что люди разных религий живут вместе в Грузии", - заявила депутат, член парламентского большинства Нино Цилосани журналистам.

После первого противостояния и драки два дня назад три человека, в том числе два подростка из мусульманской общины, были доставлены в больницу. Полиция задержала одного из виновников инцидента.



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