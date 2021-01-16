Когда учеба в Грузии сможет начаться в привычном режиме

В десяти крупных городах, а также в Аджарии, школы и вузы с 18 января начнут работать в дистанционном режиме

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Об восстановлении учебы в школах и вузах говорить пока рано из-за высокого уровня заражаемости, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге.

Габуния отметила, что 5% заражаемости коронавирусом этот тот показатель, когда школы и другие учреждения прекращают учебный процесс, так как это показатель риска. По ее словам, Грузия пока не достигла и этих 5%.

"Показатель положительных случаев снижается, утром он уже упал до 8%, но желательным ориентиром будет 5%. Для безопасного открытия мы должны спокойно быть на 3%, чтобы говорить о восстановлении в учреждениях такого типа, где высок риск", – сказала Габуния.

Пока в крупных городах Грузии учебный процесс возобновится с 18 января в дистанционном режиме. Речь идет об общеобразовательных учреждениях Тбилиси, Рустави, Поти, Марнеули, Гардабани, Зугдиди, Зестафони, Телави, Кутаиси и Гори. В Аджарии школы и вузы также продолжат работу в дистанционном режиме. В остальных городах и районах страны дети смогут посещать школу.

Школы, где учебный процесс возобновится в привычном режиме, министерство образования обеспечит всем необходимым для соблюдения мер безопасности: медицинскими масками, бесконтактными термометрами, дезбарьерами и дезинфекционными средствами.

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В целях снижения заражаемости коронавирусом в стране, по решению Межведомственного совета, обучение в первом семестре велось дистанционно.