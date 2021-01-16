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Виды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе идут мимо закрытых кафе

Грузия одна из лучших стран в борьбе с коронавирусом

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (635)
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Sputnik Грузия
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Эксперты оценили 183 страны мира по 19 индикаторам, среди которые действия правительства, помощь населению и работа системы здравоохранения

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия попала в десятку лучших стран по эффективным мерам борьбы с коронавирусом, говорится в рейтинге Оксфордского университета.

Университет оценивает 183 страны мира по 19 индикаторам, среди которые действия правительства, помощь населению и работа системы здравоохранения.

Пандемия коронавируса COVID-19. Мама и дочь в масках целуются в районе Куинс, Нью-Йорк, США перед началом занятий в школе
© AP Photo / Mark Lennihan
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Согласно рейтингу, Грузия находится на 10 месте и делит его с Грецией и Нидерландами.

Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом: Зимбабве, Венесуэла, Азербайджан, Италия и Гондурас. На последних местах - Макао, Никарагуа, Танзания, Тайвань и Боливия.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 245 789, выздоровели 229 196 человек, скончались 2 893.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (635)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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