В Грузии за сутки выявили 1236 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 2 189 пациентов

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 236. Скончались 23 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 247 025 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 189 человек, с начала пандемии вылечились 231 385 пациентов. Скончались 2 916.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 15 152 теста: 9 208 из них на антиген и 5 944 – ПЦР-тесты.

В карантине в настоящее время находятся 528 человек, в стационарах – 3 670, в ковид-гостиницах – 638.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.