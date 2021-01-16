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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках идут мимо бродячих собак

В Грузии за сутки выявили 1236 случаев заражения коронавирусом

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (636)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210116/250623903/V-Gruzii-za-sutki-vyyavili-1236-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

За последние сутки от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 2 189 пациентов

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 236. Скончались 23 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 247 025 случаев заражения.

Виды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе идут мимо закрытых кафе
© Sputnik / STRINGER
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 189 человек, с начала пандемии вылечились 231 385 пациентов. Скончались 2 916.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 15 152 теста: 9 208 из них на антиген и 5 944 – ПЦР-тесты.

В карантине в настоящее время находятся 528 человек, в стационарах – 3 670, в ковид-гостиницах – 638.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (636)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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