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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках

Ковид-география Грузии: где главные эпицентры заражения в стране

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (637)
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Sputnik Грузия
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На данный момент в Грузии 770 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 238 человек.

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Из 1 236 случаев заражения коронавирусом, зафиксированных за последние сутки, наибольшее число выявлено в Тбилиси, Имерети и Самегрело – Земо Сванети, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.

Согласно последним данным, за последние сутки в Тбилиси зафиксировано 485 случаев заражения COVID-19, в Имерети – 219, в Самегрело – Земо Сванети – 122. В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Шида Картли 87
Кахети 87
Аджария 84
Квемо Картли 55
Мцхета – Мтианети 35
Гурия 28
Самцхе -Джавахети 27
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 7

На данный момент в Грузии 12 698 активных случая коронавируса, из них 3 670 лечатся в больницах, 638 человек находятся в ковид-гостиницах, а 8 390 пациента лечатся дома.

На данный момент в Грузии 770 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 238 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных составляет 247 025, выздоровели – 231 385 человек, скончались – 2 916.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (637)
Теги:
Грузия, Вакцина


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