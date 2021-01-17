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Школа

В Грузии подняли зарплату еще одной категории учителей

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (522)
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Также министерство образования предоставило возможность педагогам-практикам повысить свою категорию, сдав специальный экзамен до января 2023 года

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. По решению министерства образования повышенную зарплату получат старшие и ведущие специалисты государственных школ, говорится в сообщении на сайте Минобразования.

Первая тбилисская гимназия. Учеба и образование
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Учителям в Грузии подняли зарплату

Ранее государство приняло решение с 1 января поднять на 100 лари зарплату учителям-менторам и тем, кто работает с полной нагрузкой.

По решению Минобразования, размер прибавки к зарплате старшим специалистам будет зависеть от числа часов и степени загрузки.

Помимо повышения зарплат старшим и ведущим педагогам, министерство образования предоставило возможность другой категории – педагогам-практикам – повысить свою категорию, сдав специальный экзамен до января 2023 года.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше.

На начало 2020/2021 учебного года в Грузии зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей.

Темы:
Образование в Грузии (522)
Теги:
Учителя, Грузия, Школа


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