В Грузии подняли зарплату еще одной категории учителей

Также министерство образования предоставило возможность педагогам-практикам повысить свою категорию, сдав специальный экзамен до января 2023 года

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. По решению министерства образования повышенную зарплату получат старшие и ведущие специалисты государственных школ, говорится в сообщении на сайте Минобразования.

Ранее государство приняло решение с 1 января поднять на 100 лари зарплату учителям-менторам и тем, кто работает с полной нагрузкой.

По решению Минобразования, размер прибавки к зарплате старшим специалистам будет зависеть от числа часов и степени загрузки.

Помимо повышения зарплат старшим и ведущим педагогам, министерство образования предоставило возможность другой категории – педагогам-практикам – повысить свою категорию, сдав специальный экзамен до января 2023 года.

В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше.

На начало 2020/2021 учебного года в Грузии зарегистрировано 2 309 школ, в том числе 2 086 государственных и 223 частных. В них было трудоустроено 62 699 учителей.