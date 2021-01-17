За последние сутки в Грузии выявлено 780 случаев COVID-19

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 780. Скончались 17 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 247 805 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 608 человек, с начала пандемии вылечились 232 993 пациента. Скончались 2 933.
41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.
За минувшие сутки в стране проведено 9 083 теста: 4 796 из них на антиген и 4 287 – ПЦР-тесты.В карантине в настоящее время находятся 472 человека, в стационарах – 3 659, в ковид-гостиницах – 649.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.