За последние сутки в Грузии выявлено 780 случаев COVID-19

За последние сутки от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 608 пациентов

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 780. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 247 805 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 608 человек, с начала пандемии вылечились 232 993 пациента. Скончались 2 933.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

За минувшие сутки в стране проведено 9 083 теста: 4 796 из них на антиген и 4 287 – ПЦР-тесты.

В карантине в настоящее время находятся 472 человека, в стационарах – 3 659, в ковид-гостиницах – 649.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.