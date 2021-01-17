Ковид-география – в Тбилиси выявили 332 новых случая инфицирования

На данный момент в Грузии 789 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них к аппарату искусственного дыхания подключен 231 человек

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Из 780 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за сутки, 332 зарегистрированы в Тбилиси, заявил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Регион Число новых случаев Тбилиси 332 Имерети 100 Самегрело-Земо Сванети 73 Шида Картли 72 Кахети 58 Аджария 51 Квемо Картли 46 Мцхета-Мтианети 17 Гурия 14 Самцхе-Джавахети 12 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 5

В настоящее время зарегистрировано 11 853 активных случая заражения, из которых 3 659 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1758 - в больницах Тбилиси, 309 - в Аджарии, 701 - в Имерети.

Состояние 789 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 231 человек.

В ковид-гостиницах размещены 649 человек ,7545 граждан проходят лечение от вируса на дому, 472 находятся в зонах карантина, а в самоизоляции остаются 23 316 человек.

Всего за минувшие сутки в Грузии было выявлено 780 новых случаев инфицирования, а общее число зараженных увеличилось до 247 805. Выздоровели 232 993 человека, из них 1 608 за последние 24 часа, скончались 2 933 пациента, 17 за последние 24 часа.