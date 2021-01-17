Ковид-география – в Тбилиси выявили 332 новых случая инфицирования

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Из 780 новых случаев инфицирования коронавирусом, выявленных в Грузии за сутки, 332 зарегистрированы в Тбилиси, заявил замначальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Тбилиси
|332
|Имерети
|100
|Самегрело-Земо Сванети
|73
|Шида Картли
|72
|Кахети
|58
|Аджария
|51
|Квемо Картли
|46
|Мцхета-Мтианети
|17
|Гурия
|14
|Самцхе-Джавахети
|12
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|5
В настоящее время зарегистрировано 11 853 активных случая заражения, из которых 3 659 человек проходят лечение в клиниках, в том числе 1758 - в больницах Тбилиси, 309 - в Аджарии, 701 - в Имерети.
Состояние 789 пациентов расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключен 231 человек.В ковид-гостиницах размещены 649 человек ,7545 граждан проходят лечение от вируса на дому, 472 находятся в зонах карантина, а в самоизоляции остаются 23 316 человек.
Всего за минувшие сутки в Грузии было выявлено 780 новых случаев инфицирования, а общее число зараженных увеличилось до 247 805. Выздоровели 232 993 человека, из них 1 608 за последние 24 часа, скончались 2 933 пациента, 17 за последние 24 часа.