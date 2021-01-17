В Грузии обсуждают детали плана вакцинации населения от COVID-19

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Пути внедрения вакцины от COVID-19 и детали плана вакцинации населения обсудили на рабочем совещании Межведомственной комиссии во главе с премьер-министром Георгием Гахария.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, работа над планом уже завершена.

"Сегодня уточняются некоторые детали, чтобы план можно было окончательно согласовать на следующей неделе. Рассматриваются целевые группы, а также все вакцины, которые будут использоваться в стране. Будет несколько таких вакцин, и все они будут признаны Всемирной организацией здравоохранения и будут безопасными", - сказала Габуния журналистам после совещания.

В то же время, по словам заместителя главы Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе, в плане прописано, как и каким образом вакцина должна быть размещена в стране.

"Конечно, эти расчеты зависят от типа вакцины, которая будет ввозиться в страну. Есть -80-градусная вакцина, вакцина -20 градусов, вакцина с нормальным температурным режимом . В план включены все возможности, которые могут быть связаны с вакцинацией", - сказал Имнадзе.

В настоящее время власти Грузии рассматривается возможность закупки вакцин, произведенных в Китае, британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также фирмой Moderna из США. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения.