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Заседание Межведомственной комиссии во главе с премьер-министром Георгием Гахария

В Грузии обсуждают детали плана вакцинации населения от COVID-19

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (641)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210117/250629663/V-Gruzii-obsuzhdayut-detali-plana-vaktsinatsii-naseleniya-ot-COVID-19.html

Власти Грузии на данном этапе планируют приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Пути внедрения вакцины от COVID-19 и детали плана вакцинации населения обсудили на рабочем совещании Межведомственной комиссии во главе с премьер-министром Георгием Гахария.

По словам заместителя министра здравоохранения Тамар Габуния, работа над планом уже завершена.

Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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"Сегодня уточняются некоторые детали, чтобы план можно было окончательно согласовать на следующей неделе. Рассматриваются целевые группы, а также все вакцины, которые будут использоваться в стране. Будет несколько таких вакцин, и все они будут признаны Всемирной организацией здравоохранения и будут безопасными", - сказала Габуния журналистам после совещания.

В то же время, по словам заместителя главы Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе, в плане прописано, как и каким образом вакцина должна быть размещена в стране.

"Конечно, эти расчеты зависят от типа вакцины, которая будет ввозиться в страну. Есть -80-градусная вакцина, вакцина -20 градусов, вакцина с нормальным температурным режимом . В план включены все возможности, которые могут быть связаны с вакцинацией", - сказал Имнадзе.

В настоящее время власти Грузии рассматривается возможность закупки вакцин, произведенных в Китае, британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также фирмой Moderna из США. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (641)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Грузия


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