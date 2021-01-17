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Эпидемия коронавируса - мужчина идет по улице в маске мимо такси

Два инфицированных COVID таксиста в Тбилиси развозили пассажиров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (642)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210117/250630284/Dva-infitsirovannykh-COVID-taksista-v-Tbilisi-razvozili-passazhirov-v-Tbilisi.html

Оба таксиста были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина на сумму в 2 тысячи лари каждый

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудники главного управления криминальной полиции задержали в Тбилиси двух ковид-инфицированных таксистов, которые занимались извозом пассажиров, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Оба таксиста были оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина согласно Кодексу об административных нарушениях на сумму в 2 тысячи лари каждый. После чего их перевели в зону карантина.

Эпидемия коронавируса - жительница столицы в маске идет мимо закрытых магазинов
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Один из таксистов состоял на ковид-учете с 5, а второй с 13 января. Нарушителей обнаружили в районе торгового центра "Карвасла" на улице Цотнэ Дадиани и на улице Церониси в районе Надзаладеви.

Сотрудники МВД продолжают контролировать выполнение правил и рекомендаций, принятых Межведомственным координационным советом, для предотвращения распространения COVID-19.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (642)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, штраф, Такси, МВД Грузии, Грузия


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