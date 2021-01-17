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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Нарушение ковид-ограничений: сколько штрафов выписано за сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (643)
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За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 113 человек, которых застали на улице после девяти вечера

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. За минувшие сутки в Грузии выявлено 811 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении МВД.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

Эпидемия коронавируса - мужчина идет по улице в маске мимо такси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Два инфицированных COVID таксиста в Тбилиси развозили пассажиров

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок. За сутки оштрафовано 698 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов)

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 113 человек, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (643)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, штраф, Грузия


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