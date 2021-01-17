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Канатная дорога Гудаури-Коби

Канатная дорога Коби-Гудаури заработала для перевозки пассажиров

photo: Gudauri / FB
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (129)
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Транспортировку застрявшего в Казбегском муниципалитете населения до канатной дороги микроавтобусами обеспечивает мэрия

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Самая длинная канатная дорога Грузии, соединяющая Коби с Гудаури, заработала сегодня для перевозки пассажиров, информация появилась на странице горнолыжного курорта Гудаури в Facebook.

Сильный снегопад и ветер создали проблемы в муниципалитете Казбеги. Десятки машин до сих пор застряли в Степанцминда.

"С целью перевозки пассажиров, канатки, соединяющие Гудаури-Коби: Гудаура, Фирни, Коби и Трусо, работали до 17:00. Поездка бесплатная. Среднее время пути - 40 минут", - говорится в сообщении.

Транспортировку застрявшего в Казбегском муниципалитете населения до канатной дороги микроавтобусами обеспечивает мэрия. Перевозят пассажиров с центральной площади в Степанцдминда.

Очередь из грузовых автомашин, направляющихся в сторону грузино-российской границы.
© photo: Sputnik / Александр Имедашвили
Верхний Ларс сегодня: многокилометровая очередь образовалась на границе с Россией

Заработает ли канатная дорога завтра и в последующие дни зависит от погодных условий, заявил в сакребуло (горсовете) Казбеги Sputnik Грузия.

Уже четвертый день из-за погодных условий движение на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, закрыто для всех видов транспорта.

Длина канатной дороги Коби-Гудаури составляет 7,5 километра. Строительство велось год, и оно обошлось в 81 миллион лари (более 30,4 миллиона долларов). На канатке расположено 111 гондол. Пропускная способность - 2,8 тысячи пассажиров в час.

Зимний курорт Гудаури расположен близ так называемой Военно-Грузинской дороги на высоте 2,2 тысячи метров над уровнем моря, на южном склоне Большого Кавказского хребта, среди заснеженных пиков и глубоких ущелий.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (129)
Теги:
Военно-грузинская дорога, Гудаури, Канатная дорога, Грузия


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