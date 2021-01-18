В Грузии возобновляется учеба, в крупных городах дистанционно

Ученики государственных и частных школ, а также учителя будут пользоваться льготным пакетом мобильного Интернета до конца июня

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Образовательный процесс в 10 городах Грузии Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани возобновляется в дистанционном режиме, а в остальных городах и районах ученики вернуться за парты, заявила замминистра образования Грузии Екатерина Дгебуадзе.

Общеобразовательные учреждения, действующие на территории Аджарии, также продолжат образовательный процесс дистанционно.

"Что касается других государственных школ, функционирующих в других муниципалитетах и селах, то учебный процесс возобновится в классах, но если в Министерство образования обратится Образовательный ресурсный центр или школа, и будет аргументировано, почему конкретная школа должна быть переведена на дистанционное обучение, министерство переведет ее на дистанционное обучение. В противном случае учебный процесс будет возобновлен в классах", - сказала Дгебуадзе.

По данным министерства, школы, где второй семестр будет проходить в классных комнатах, полностью оснащены средствами профилактики коронавируса, дистанционными бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами.

Кроме того, с возобновлением учебного процесса в Грузии продолжится вещание "Телешколы" – совместного образовательного проекта Минобразования и Первого канала Грузии.

По инициативе правительства Грузии, министерство образования подписало соглашение о сотрудничестве с тремя грузинскими операторами мобильной связи – Silknet JSC, MagtiCom Ltd и Vion Georgia Ltd. (бренд Beeline). На основании этого соглашения ученики государственных и частных школ, а также учителя будут пользоваться льготным пакетом мобильного Интернета до конца июня.

Интернет-провайдеры будут предлагать ученикам и учителям пакет мобильного Интернета объемом 20 ГБ за 10 лари (около 3 долларов США), что в 2,5 раза меньше стандартной стоимости. По мнению отраслевых экспертов, 20 ГБ достаточно на один месяц для посещения онлайн-уроков и поиска необходимых ресурсов в Сети.