Грузия готовится к вакцинации от коронавируса – каков план действий?

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Платформа COVAX 18 января получит от Грузии подтверждение о том, что страна готова к вакцинации от коронавируса, сообщает телекомпания Imedi.

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Специальный совет, состоящий из членов правительства, экспертов, местных и международных финансовых организаций пришли к выводу, что для полного открытия страны, восстановления обычного экономического режима нужно привить минимум 60% взрослого населения. Желательно, чтобы вакцинация завершилась до конца года. На это может уйти около 164 миллионов лари.

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены в следующей последовательности: сектор здравоохранения, персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища, приюты и так далее), люди старше 75 лет, люди в возрасте 65 -74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте 18-54 лет. Дальше планируется вакцинация остальной части населения, в том числе и тех, которые перенесли COVID-19.

Детей прививать не будут. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. В мире вакцину от коронавируса уже сделали более 32 миллионов человек.

План вакцинации в Грузии практически составлен. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, к концу февраля вакцина будет доставлена в страну и начнется процесс вакцинации.

"На этом этапе речь идет о вакцине Pfizer. От нас потребовали дополнительную информацию о существовании именно этой "холодной цепи", которая нужна для этой вакцины. Мы уже направили информацию об этом, чтобы у них была гарантия", – заявила Тикарадзе, добавив, что та медицинская цепь, которая предусматривает холодильники для хранения вакцины в стране уже есть.

В настоящее время власти Грузии рассматривается возможность закупки вакцин, произведенных в Китае, британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Pfizer и ее германским партнером BioNTech, а также фирмой Moderna из США. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения.