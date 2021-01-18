Тбилисская "инфекционка" обрела новое здание – скоро новоселье

Минздрав Грузии пока не разглашает, какое именно здание куплено для инфекционной больницы, но обещает, что в ближайшее время проведет его презентацию

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Новое здание для тбилисской инфекционной больницы уже куплено и первых пациентов врачи клиники смогут принять уже к концу года, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Тбилисская инфекционная больница прекратила прием пациентов с COVID-19 и ВИЧ>>

"Здание для инфекционной больницы уже куплено, и я надеюсь, что к концу года оно будет уже так оснащено, чтобы принять первых пациентов", – заявила Тикарадзе.

По ее словам, в этом году начато интенсивное усиление государственных клиник. Как отметила Тикарадзе, Республиканская больница, которая должна была стать главным оплотом этой системы, до пандемии имела только 96 коек. Обновление данной клиники уже завершено и в ближайшее время состоится презентация. Министр также отметила, что планируется обновление и оснащение инфекционной больницы в Батуми, а также больницы Чхобадзе в Кутаиси.

Правительство Грузии в прошлом году выделило на приобретение нового здания для тбилисской инфекционной больницы 40 миллионов лари (13 миллионов долларов).

Территория инфекционной больницы и сама клиника были проданы в 2009 году. Их приобрела компания "Аверси-фарма". После этого сотрудники больницы не раз жаловались на то, что у них нет соответствующей инфраструктуры для лечения пациентов, и они не могут отремонтировать амортизированное здание, поскольку оно передано в частное владение. Объект был продан с тем условием, что инфекционная больница получит новое здание, но прошли годы, а обещание осталось обещанием – центр вынужден оставаться на старом месте.

Каждый год Минздрав платит компании "Аверси" сумму за аренду, то есть инфекционная клиника находится на данной территории в качестве постояльца. В этом году вместо января арендная сумма была выплачена в июле, из-за чего "Аверси" в течение семи месяцев заявляла, что нахождение инфекционной больницы на той территории является нелегитимным и всячески притесняло сотрудников.

На данный момент инфекционная больница Тбилиси находится в центре всеобщего внимания. Она первой начала принимать инфицированных коронавирусом пациентов и остается одной из ведущих в лечении COVID-19, хотя медперсоналу приходится работать в тяжелых условиях в амортизированном здании.