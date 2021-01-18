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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 110

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (646)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210118/250635102/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-110-.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 643 пациента, а с начала пандемии вылечились 234 636

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 110. Скончались 25 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 247 915 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 643 человека, с начала пандемии вылечились 234 636 пациентов. Скончались 2 958.

За сутки сделано 4 964 теста, в том числе 2 930 на антиген и 2 034 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 460 человек, в стационарах – 3670, в ковид-гостиницах – 634 .

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (646)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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