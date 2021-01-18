13:45 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
LIVE:
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и с собакой

COVID-статистика Грузии – эпидемия пошла на спад?

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (646)
40620
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/0f/250617428.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210118/250635564/COVID-statistika-Gruzii--epidemiya-poshla-na-spad.html

Ковид-статистика за последние сутки да и последний период не может не радовать – четырехзначных цифр в ней уже нет

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 4 964 теста на коронавирус, из них 2 930 – на антиген и 2 034 – ПЦР, выявлено всего 110 новых случаев инфицирования, сообщает пресс-служба правительства страны.

Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 95 миллионов>>

Как правило, число новых инфицированных по понедельникам бывает ниже обычного показателя, поскольку в выходные проводится меньше тестов.

С начала пандемии в Грузии выявили всего 247 915 случаев коронавиурса. За последние сутки в стране от коронавируса излечились 1 643 пациента, с начала пандемии данное число достигло 234 636.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 25 пациентов. Жертвами вируса с начала пандемии стали 2 958 пациентов.

Пандемия коронавируса COVID 19 - вакцинация Sinovac Biotech
© AP Photo / Carla Carniel
Грузия готовится к вакцинации от коронавируса – каков план действий?

Из 110 новых случаев, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировали 72 случая, в Аджарии – 13, Имерети – пять, Квемо Картли – четыре, Шида Картли – ни одного, в Гурия – пять, Самегрело - Земо Сванети – четыре, Кахети – пять, Мцхета-Мтианети – ни одного, Самцхе-Джавахети – два, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – ни одного.

На данный момент в стране 10 295 активных случаев, из них 3 670 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах 1 784 инфицированных, Аджарии – 281, Имерети – 704. На данный момент в стране 795 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси – 379, Аджарии – 61, Имерети – 192. К аппарату искусственного дыхания подключены 234 пациента. Из них в Тбилиси – 158, Аджарии – 5, Имерети – 29.

В ковид-гостиницах находятся 634 человека, в том числе в Тбилиси – 158, Аджарии – 296, Имерети – 37.

5 991 инфицированный лечится дома. В карантинных пространствах находятся 460 человек. Из них в Тбилиси 235 человек, Аджарии – 76, Имерети – 9. В самоизоляции 22 714 человек, из них в Тбилиси – 12 842, Аджарии – 1871, Имерети – 2 488.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2021 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (646)
Теги:
Статистика, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент США Дональд Трамп на митинге во время кампании в международном аэропорту Орландо Сэнфорд в Сэнфорде, 2020 год
Четыре года Дональда Трампа: главные события – фото
Прямая трансляция - пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться