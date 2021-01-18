13:45 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
LIVE:
В Батуми состоялось массовое купание людей в море в связи с праздником Крещения Господня

Из-за пандемии в Батуми не состоится традиционный ритуал массового купания в море

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинская православная церковь (61)
66 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210118/250636418/Iz-za-pandemii-v-Batumi-ne-sostoitsya-traditsionnyy-ritual-massovogo-kupaniya-v-more.html

Исключая омовения в море в ночь на Крещение во всех православных храмах Аджарии пройдут праздничные молебны и водосвятие

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в Батуми не состоится традиционный ритуал массового купания людей в море на Крещение в ночь на 19 января, сообщается на странице Батумской и Лазской епархии в Facebook.

Когда можно купаться в проруби? Традиции и приметы на Крещение 2021>>

Каждый год в ночь на Крещение сотни православных – мужчины, женщины и дети, ночью собираются в церкви Святой Варвары в Батуми и направляются к морю, где они совершают обряд омовения в честь праздника. Эта традиция была заложена в Батуми 13 лет назад.

Крещенские купания в Черном море в Батуми - как люди заходили в ледяную воду
© Sputnik / Seyran Baroyan
Крещенские купания в Черном море в Батуми - как люди входили в ледяную воду

"18 января в 16:00 начнется праздничная литургия в честь Крещения. А 19 января в 09:00 состоится праздничный молебен и водосвятие", – говорится в сообщении.

Грузинская православная церковь 19 января, как и весь православный мир, отмечает один из двунадесятых, то есть главных церковных праздников – Святое Богоявление, Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Этот день в стране объявлен нерабочим (большинство населения Грузии – православные христиане).

По традиции накануне праздника и утром 19 января во всех православных церквях совершается водосвятие. Благочестивые прихожане в этот день стараются запастись святой водой на целый год, которую в небольшом количестве выпивают на голодный желудок, особенно при болезни, опасностях и испытаниях. Освященной водой также окропляются и жилища.

Темы:
Грузинская православная церковь (61)
Теги:
Черное море, Крещение, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Президент США Дональд Трамп на митинге во время кампании в международном аэропорту Орландо Сэнфорд в Сэнфорде, 2020 год
Четыре года Дональда Трампа: главные события – фото
Прямая трансляция - пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Прямая трансляция – пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться