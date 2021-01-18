Из-за пандемии в Батуми не состоится традиционный ритуал массового купания в море

Исключая омовения в море в ночь на Крещение во всех православных храмах Аджарии пройдут праздничные молебны и водосвятие

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Из-за пандемии коронавируса в Батуми не состоится традиционный ритуал массового купания людей в море на Крещение в ночь на 19 января, сообщается на странице Батумской и Лазской епархии в Facebook.

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Каждый год в ночь на Крещение сотни православных – мужчины, женщины и дети, ночью собираются в церкви Святой Варвары в Батуми и направляются к морю, где они совершают обряд омовения в честь праздника. Эта традиция была заложена в Батуми 13 лет назад.

"18 января в 16:00 начнется праздничная литургия в честь Крещения. А 19 января в 09:00 состоится праздничный молебен и водосвятие", – говорится в сообщении.

Грузинская православная церковь 19 января, как и весь православный мир, отмечает один из двунадесятых, то есть главных церковных праздников – Святое Богоявление, Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Этот день в стране объявлен нерабочим (большинство населения Грузии – православные христиане).

По традиции накануне праздника и утром 19 января во всех православных церквях совершается водосвятие. Благочестивые прихожане в этот день стараются запастись святой водой на целый год, которую в небольшом количестве выпивают на голодный желудок, особенно при болезни, опасностях и испытаниях. Освященной водой также окропляются и жилища.