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Ковид-ограничения в Грузии: сколько штрафов выписали за сутки

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Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (649)
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Sputnik Грузия
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Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовано 986 человек

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. За прошедшие сутки в Грузии выявлено 1 107 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра. После послабления в период до 8 января МВД Грузии снова стало публиковать ежедневный отчет о нарушениях.

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Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок. За сутки оштрафовано 986 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 121 человека, которых застали на улице после девяти вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (649)


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