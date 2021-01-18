Главный эпидемиолог Грузии – ситуация с коронавирусом стабилизируется

Все в наших руках, если маски будут носить 95% населения, к маю в стране будут единичные случаи смертности, а число инфицированных коронавирусом будет колебаться от 10 до 77 в день

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии идет к стабилизации – в последние месяцы в стране наблюдается тенденция снижения новых случаев коронавируса и распространения инфекции, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 95 миллионов>>

Вместе с тем он подчеркнул, что наметившаяся стабилизация – не повод успокаиваться, поскольку в Европе ситуация напряженная.

"Именно эти ограничительные мероприятия и больший доступ к тестированию привели нас к тому, что мы сравнительно легко выявляем инфицированных, и количество случаев снижается", – заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе также сообщил, что премьер-министр страны поручил министерствам здравоохранения и экономики разработать план поэтапного снятия ограничений. После снятия любого ограничения, эпидемиологи будут следить за ситуацией, и последующие этапы будут зависеть именно от того, как она будет развиваться.

По словам главного эпидемиолога, Институт измерения показателей и оценки здоровья (‎IHME)‎ положительно оценил тот комплекс ограничений, которые введены в стране. Из шести балльной оценочной системы, Грузия удовлетворяет пять. Одновременно в стране действует от 16 до 20 разных ограничительных мероприятий.

Согласно данным IHME, если Грузия повысит показатель ношения масок от 75% до 95%, к маю в стране будут единичные случаи смертности, а количество новых случаев будет колебаться от 10 до 77 в день.

На данный момент в Грузии самый низкий показатель активности циркуляции вируса – 2,2% положительности. В среднем в течение последних 30 дней в стране данный показатель был 11,9%, в течение двух недель – 9,8% и в течение последней недели – 8,3%.

С начала пандемии в Грузии выявлено более 247 тысяч случаев коронавиурса, вылечились более 234 тысяч, скончались 2 958 пациентов.

Первый случай инфицирования COVID-19 был зафиксирован 26 февраля 2020 года.