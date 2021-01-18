В Грузии требуют упразднения Агентства по вопросам религии

Неправительственные и религиозные организации считают, что власти Грузии должны пересмотреть политику в сфере религии и межрелигиозной терпимости

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские неправительственные и религиозные организации призывают правительство и парламент осмыслить системные вызовы государственной политики в сфере свободы вероисповедания и начать фундаментальные реформы в данной сфере.

Религиозный конфликт в Гурии – единичный случай или проблема?>>

Вместе с тем организации призвали упразднить Государственное агентство по вопросам религии и незамедлительно начать демократический и инклюзивный процесс реформирования данной сферы.

Заявление об этом организации распространили в связи с недавними событиями в селе Букнари (регион Гурия) на западе страны.

Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в деревне прошел слух, что в Букнари собираются построить мечеть, что вызывало недовольство местных православных. После первого противостояния и драки, трое человек, в том числе двое подростков из мусульманской общины, были доставлены в больницу после того, как их забросали камнями. Полиция задержала одного из виновников инцидента.

Как отмечено в заявлении, деэскалация и примирение в селе Букнари были достигнуты благодаря готовности местной христианской и мусульманской общин к мирному сосуществованию и поддержке государственных ведомств.

"Однако, мы считаем важным, чтобы государственные ведомства изучали системные правовые, политические и социальные причины практики подобных религиозных преследований, притеснений, конфликтов и отчуждения и реагировали на них законодательным и институциональным, а также позитивным вмешательством и реформами на микро- и макросоциальном уровнях", - говорится в заявлении.

Подписавшие заявление организации призвали правительство и парламент изменить существующую перспективу работы с религиозными организациями и общинами и основывать ее на неуклонной защите стандартов свободы вероисповедания. А также разработать последовательный план реформы политики, касающейся свободы религии, основанной на рекомендациях местных и международных акторов. Организации также призвали упразднить Агентство по вопросам религии и начать работать над новой моделью политики и коммуникации с религиозными и общественными организациями.

Заявление подписали Центр изучения и мониторинга прав человека (EMC), Евангелистско-баптистская церковь, Союз мусульман Грузии, Высшее духовное управление мусульман всея Грузии, Евангелистская церковь, Платформа Салами, Платформа Солидарности и другие.