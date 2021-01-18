Зачем Грузии столько клиник - Минздрав работает над стратегией их сокращения

Разработка стратегии по сокращению числа клиник в стране в Минздраве уже начата, но ее детали и кто попадет под секвестр - пока не разглашаются

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии разрабатывается стратегия сокращения количества клиник в стране, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

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По словам Габуния, Грузия в мире известна как страна с высоким показателем количества клиник на один миллион населения. Несмотря на то, что этот фактор сыграл положительную роль во время пандемии коронавируса, после возвращения к работе в нормальных условиях будет необходимо сократить количество клиник, отметила она.

"Это был главный предмет критики, пока не началась эпидемия коронавируса, хотя в период пандемии это обстоятельство сыграло положительную роль - мы быстро смогли мобилизовать больничные места в большом количестве", - заявила Габуния.

Излишество клиник, в особенности маленьких, которые связаны с высокими административными расходами, является одним из факторов неэффективности. По словам Габуния, в стране количество клиник должно отвечать нуждам населения.

"Если сегодня функционирует 17 тысяч коек и они разбросаны по более 300 клиник, консолидация госпитального сектора должна создать лучшие условия для предоставления оптимального сервиса, сэкономить деньги на административном ресурсе и направить эти деньги прямо на бенефициаров, чтобы пациенты получили лучший сервис", - подчеркнула Габуния.

По данному вопросу в Минздраве начали работать над соответствующей стратегией.

Ранее глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия не нуждается в таком количестве клиник, какое имеется на сегодняшний день. Министр объясняет открытие клиник в таком количестве тем, что в Грузии это считается хорошим бизнесом, поскольку финансируется и госбюджетом.

Тикарадзе также отметила, что процесс переговоров государства с частными клиниками был более сложным, чем во время первой волны коронавируса. По ее словам, коммерческим интересом клиник было остаться гибридными, то есть принимать как инфицированных пациентов, так и не инфицированных. Например, если у клиники было 200 коек, для ковид-пациентов выделялось только 80, остальные использовались по своему усмотрению. По словам Тикарадзе, доход, который клиники получают от государства за ковид-управление, действительно солидный, поэтому и бизнес считается прибыльным.