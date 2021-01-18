22:36 18 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0033
  • 100 RUB4.4956
  • USD3.2987
Поиск
Очередь из автомобилей на границе Грузии и России на Военно-Грузинской дороге

Из Казбеги продолжают эвакуировать отдыхающих

photo : Michael Vardzelashvili / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Грузии (224)
244 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210118/250641456/Iz-Kazbegi-prodolzhayut-evakuirovat-otdykhayuschikh.html

Чтобы эвакуировать граждан из Казбеги в виде исключения запустили самую длинную канатную дорогу в Грузии, которая может перевозить пассажиров из Коби в Гудаури

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Продолжается эвакуация граждан, застрявших в районе Казбеги из-за обильного снегопада.

Из-за непогоды перекрыт отрезок дороги Коби-Гудаури дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. На других участках дороги скопились большие очереди из грузовых и легковых машин.

Канатная дорога Гудаури-Коби
photo: Gudauri / FB
Канатная дорога Коби-Гудаури заработала для перевозки пассажиров

Для того чтобы эвакуировать граждан из Казбеги, большая часть которых – отдыхающие, в качестве исключения запустили самую длинную канатную дорогу в Грузии, которая может перевозить пассажиров из Коби в Гудаури. Из-за пандемии коронавируса эта канатная дорогая не работала с прошлого года.

"Мы были в Казбеги, довольно хорошо отдохнули, но застряли. По-моему, дорога закрыта уже 10 дней. Канатка сегодня заработала, не было ветра, и мы смогли выбраться", - рассказал один из отдыхающих в Казбеги в эфире телеканала Rustavi2.

Что касается водителей большегрузов, застрявших на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, они жалуются, что их запасы провианта подходят к концу, близлежащие магазины резко подняли цены на продукты, а товар, который они перевозят, уже начинает портиться, соответственно, они могут понести большие убытки из-за этого простоя.

Темы:
Погода в Грузии (224)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Лавров: США использовали пандемию для вмешательства в дела других стран
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться