Из Казбеги продолжают эвакуировать отдыхающих

Чтобы эвакуировать граждан из Казбеги в виде исключения запустили самую длинную канатную дорогу в Грузии, которая может перевозить пассажиров из Коби в Гудаури

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Продолжается эвакуация граждан, застрявших в районе Казбеги из-за обильного снегопада.

Из-за непогоды перекрыт отрезок дороги Коби-Гудаури дороги международного назначения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией. На других участках дороги скопились большие очереди из грузовых и легковых машин.

Для того чтобы эвакуировать граждан из Казбеги, большая часть которых – отдыхающие, в качестве исключения запустили самую длинную канатную дорогу в Грузии, которая может перевозить пассажиров из Коби в Гудаури. Из-за пандемии коронавируса эта канатная дорогая не работала с прошлого года.

"Мы были в Казбеги, довольно хорошо отдохнули, но застряли. По-моему, дорога закрыта уже 10 дней. Канатка сегодня заработала, не было ветра, и мы смогли выбраться", - рассказал один из отдыхающих в Казбеги в эфире телеканала Rustavi2.

Что касается водителей большегрузов, застрявших на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, они жалуются, что их запасы провианта подходят к концу, близлежащие магазины резко подняли цены на продукты, а товар, который они перевозят, уже начинает портиться, соответственно, они могут понести большие убытки из-за этого простоя.