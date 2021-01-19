11:18 19 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Святой праздник Крещения в храме Самеба

Крещение Господне празднуют в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (679)
25020
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210119/250643168/Kreschenie-Gospodne-prazdnuyut-v-Gruzii.html

Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).

Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.

Крещение в Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Что нельзя делать в Крещение Господне 2021: обычаи и приметы праздника

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.

Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.

Праздник Крещение Господне
© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Когда можно купаться в проруби? Традиции и приметы на Крещение 2021

В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.

Обычно перед Крещением в Самеба проходит массовое крещение детей. Но в связи с пандемией все массовые мероприятия отменены.

В прошлом году крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии стали более 500 младенцев. Итого у Илии на сегодняшний день почти 41 тысяча крестников.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.

Темы:
Календарь религиозных праздников (679)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Работа во время пандемии - представители СМИ записывают видео для сюжета
"Точечный локдаун": кто в Грузии работает в пандемию - фото
Не слезать с нарушителя. Кого имел в виду глава российского МИД?
"Не слезать с нарушителя". Кого имел в виду глава российского МИД?
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться