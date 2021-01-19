Крещение Господне празднуют в Грузии

Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).

Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.

Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.

В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.

Обычно перед Крещением в Самеба проходит массовое крещение детей. Но в связи с пандемией все массовые мероприятия отменены.

В прошлом году крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии стали более 500 младенцев. Итого у Илии на сегодняшний день почти 41 тысяча крестников.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы – улучшение демографического положения в стране.