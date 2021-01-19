Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1550

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 494 пациента, а с начала пандемии вылечились 235 130

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 550. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 249 465 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 494 человека, с начала пандемии вылечились 235 130 пациентов. Скончались 2 973.

За сутки сделано 17 398 тестов, в том числе 12 166 на антиген и 5 232 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 472 человека, в стационарах – 3 656, в ковид-гостиницах – 563.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.