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Работа во время пандемии - продавщица цветов у цветочной лавки

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1550

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (652)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210119/250644980/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1550.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 494 пациента, а с начала пандемии вылечились 235 130

ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 550. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 249 465 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 494 человека, с начала пандемии вылечились 235 130 пациентов. Скончались 2 973.

За сутки сделано 17 398 тестов, в том числе 12 166 на антиген и 5 232 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 472 человека, в стационарах – 3 656, в ковид-гостиницах – 563.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (652)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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